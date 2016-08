Nach zwei Startpleiten bei den Vorbereitungsturnieren von Cincinnati und New Haven ist Belinda Bencic (19, WTA 26) mit wenig Selbstvertrauen im Gepäck nach New York an die US Open gereist.

Der erste Satz gegen US-Girl Samantha Crawford (21, WTA 101) ist denn auch ein ständiges Auf und Ab: Nach zwei Breaks der Schweizerin folgt jeweils postwendend das Rebreak der Amerikanerin.

Die Achterbahnfahrt findet ihre Fortsetzung im Tiebreak, wo Belinda trotz einer 4:0-Führung den Satz noch verspielt.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs deutet nach einem frühen Crawford-Break alles auf Belindas dritte Startpleite in Folge hin. Doch die Schweizerin dreht den Spiess um, holt den Satz 6:3.

Auch im dritten Satz ist die einzige Konstanz die Unkonstanz der beiden Spielerinnen. Vor allem Crawford lässt auf ihre Winner jeweils eine Fehler-Orgie folgen. So kommt Belinda doch noch zu ihrem ersten Sieg auf der WTA-Tour seit dem 29. Juni und der ersten Runde in Wimbledon.

Am Ende tütet Bencic die Partie mit 6:7, 6:3 und 6:4 ein. In der zweiten Runde trifft sie auf die Deutsche Andrea Petkovic (28, WTA 43). (cmü)