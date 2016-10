WTA-Finals Singapur: Swetlana Kusnezowa schneidet auf Platz die Haare

Was macht eine Tennisspielerin, wenn sie im alles entscheidenden dritten Satz mit 0:2 hinten liegt? Sie schneidet sich die Haare. Das wird sich jedenfalls Swetlana Kusnezowa gedacht haben und greift deshalb zur Schere.

Bereits während den ersten zwei Sätzen hat die 31-Jährige Mühe mit ihrem langem Pferdeschwanz und entschliesst sich dann, etwas dagegen zu unternehmen. «Es fiel mir bei jedem Schlag ins Auge und dann stand die Entscheidung: Was ist wichtiger? Die Haare, die nachwachsen können oder das Match? Da musste ich nicht lange überlegen», so der russische Tennis-Star.

Lange Überlegungszeit hatte sie auch bei der Anreise nach Südostasien nicht: Erst am Samstag qualifizierte sich Kusnezowa mit dem Turniersieg in Moskau für die WTA-Finals in Singapur.

Sowohl die Reisestrapazen als auch der optische «Not-Eingriff» zahlen sich aus: Nach knapp drei Stunden setzt sich die Weltranglisten-Neunte gegen Agnieszka Radwanska (27, WTA 3) mit 7:5, 1:6, 7:5 durch.