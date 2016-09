Mit Triumph an US Open: Stan Wawrinka übertrifft jetzt Roger Federer

Die US Open in New York steigen zwar im Stadtteil Queens und nicht in Manhattan, doch Stan Wawrinka macht aus dem «Big Apple» nun STANhattan! Der Schweizer festigt mit seinem dritten Major-Titel seine Position als absoluter Topspieler.

Wawrinka bleibt nun seit 11 Finals auf der Tour ungeschlagen! Seine letzte Pleite in einem Endspiel musste er im Juni 2013 einstecke. Bis zum Rekord von Roger Federer fehlt aber noch ein grosses Stück. Roger schaffte zwischen 2003 und 2005 einst sogar 24 Finalsiege in Folge.

In einem Punkt übertrifft Wawrinka aber Federer nun. Stan ist mit seinen 31 Jahren und fünf Monaten der älteste Grand-Slam-Champion seit Andre Agassi im Jahr 2003 an den Australian Open (32 Jahre und neun Monate). Federer war bei seinem bis dato letzten Triumph in Wimbledon 2012 erst 30 Jahre und elf Monate alt.

Zudem steht Stan nun auf einer Stufe mit den Legenden Björn Borg, Jimmy Connors, Stefan Edberg, Gustavo Kuerten und Roger Federer. Sie alle haben ihre ersten drei Grand-Slam-Finals gewinnen können. Und: Nur 27 Spieler schafften es bisher, an drei der vier Grand Slams zu triumphieren.

In der ewigen Nationenwertung der Grand Slams bei den Männern hat die Schweiz nun 20 Titel auf dem Konto (Federer 17, Wawrinka 3) und liegt auf Rang sieben. Bei den US Open sind wir jetzt hinter den USA (85) und Australien (18) mit sechs Titeln sogar die Nummer drei. Wahnsinn!

Mit den 3,5 Millionen US-Dollar Preisgeld nimmt der Schweizer zudem den höchsten Scheck in der Tennis-Geschichte nach Hause. Dank des Sieges qualifiziert sich Wawrinka als Dritter nach Djokovic und Murray auch wieder für die ATP Finals der besten Acht eines Jahres in London im November. Er erreicht diese zum vierten Mal in Serie. (rib)