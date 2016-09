Stan will weiter hoch hinaus

Stans Nacht nach dem Final-Triumph gegen Novak Djokovic ist kurz. Bis in die frühen Morgenstunden feiert er in der «Stadt, die niemals schläft» seinen dritten Grand-Slam-Titel.

Ausschlafen ist für den Waadtländer auch am Montag in New York kein Thema. Die Fotografen rufen zum obligatorischen Shooting auf dem Rockefeller Center. Das Standard-Programm eines US-Open-Champions.

Weil er auch im Saisonendspurt hoch hinaus will, gönnt sich der 31-Jährige vorerst eine kleine Pause und verzichtet auf die Abstiegs-Playoffs im Davis Cup vom nächsten Wochenende in Usbekistan. Gut möglich, dass Stan auch das Turnier in St. Petersburg (beginnt am 19.9.) aus seinem Programm streicht.

Denn: Auch ohne die Woche in der russischen Zarenstadt ist der Tennis-Kalender im Herbst gut gefüllt. Mit Schanghai (9.10.) und Paris (30.10.) warten noch zwei Masters-1000-Turniere.

Ab dem 22. Oktober schlägt Wawrinka in der Basler St.-Jakobs-Halle auf. Und quasi als Dessert starten am 13. November in London die World-Tour-Finals, für die Stan sein Ticket bereits gebucht hat.

Die Gelegenheiten für sportliche Höhenflüge gehen dem US-Open-Sieger 2016 also nicht aus. (cmü)