Die ehemalige Weltnummer 1 und Gewinnerin der French Open 2008, die Serbin Ana Ivanovic, hängt das Racket an den berühmten Nagel. Die Freundin von Bastian Schweinsteiger tritt per sofort zurück.

Auf Facebook verkündet die erst 29-Jährige Tennis-Beauty ihren Beschluss. «Es war eine schwierige Entscheidung», meint sie in dem zweiminütigen Video:« Aber ich habe meine Träume gelebt. Ich habe so viele erinnerungswürdige Matches bestritten. 2008 habe ich Höhen erlebt, von denen ich nie geträumt habe.»

Grund für ihren Rücktritt seien körperliche Defizite aufgrund von Verletzungen, die es ihr nicht mehr erlauben, auf höchstem Niveau Tennis zu spielen.

Deutsche und serbische Medien spekulieren aber auf eine Schwangerschaft der Serbin. Im Juli haben Ivanovic und Schweinsteiger geheiratet. Gut möglich, dass bald Nachwuchs im Anmarsch ist. In der «BILD» sagt Ivanovic einst: «Ich will meine eigene Familie haben. Mindestens drei Kinder! Wer weiss, was die Zukunft bringt» (aho)