Masters-Turnier in Paris :  Berdych bleibt im Rennen um Platz an World Tour Finals

Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka, Milos Raonic, Basel-Finalist Kei Nishikori und Gaël Monfils haben das London-Ticket bereits in der Tasche.

Auch Tomas Berdych möchte wieder an den World Tour Finals (13. - 20. November) dabeisein. Der Tscheche muss aber noch einen Spieler überholen: Dominic Thiem oder Swiss-Indoors-Champion Marin Cilic (Rafael Nadal, der Weltranglisten-Sechste, hat seine Saison vorzeitig beendet).

Beim letzten Turnier vor dem Highlight in der Londoner O2-Arena, dem Masters-1000-Event in Paris-Bercy, erreicht Berdych die Achtelfinals und hält damit seine Chancen weiter am Leben.

Der Weltranglisten-Elfte setzt sich nach rund zwei Stunden gegen den Portugiesen Joao Sousa (ATP 43) mit 6:3, 3:6, 7:5 durch. Berdychs nächster Gegner ermitteln der Franzose Gilles Simon (ATP 23) und der Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 15).