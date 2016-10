Lisicki in Luxemburg zu stark :  Golubic kassiert Start-Pleite

Vor zwei Tagen stand Viktorija Golubic (WTA 62) in Linz noch im Final. An ihrem 24. Geburtstag verlor sie gegen die Slowakin Dominika Cibulkova (27, WTA 8) in zwei Sätzen.

Jetzt ist in Luxemburg schon in der Startrunde Schluss!

Golubic muss sich Sabine Lisicki (27, WTA 96), der deutschen Wimbledon-Finalistin von 2013, nach etwas mehr als eineinhalb Stunden mit 3:6, 6:3 und 2:6 geschlagen geben.

Spielentscheidend: Von ihren acht Breakmöglichkeiten kann Golubic nur deren zwei nutzen. Lisicki realisiert bei acht Chancen vier Servicedurchbrüche.