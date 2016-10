Nach dem Forfait-Sieg gestern im Halbfinal hat sich Viktorija Golubic ganz auf den Finaleinzug von Dominika Cibulkova fokussieren können, denn die Schweizerin und die Slowakin treffen heute zum ersten Mal aufeinander.

Die in Linz als Nummer 2 gesetzte Cibulkova ist Favoritin, doch im Gegensatz zur Slowakin hat Golubic in diesem Jahr noch keinen WTA-Final verloren – die Zürcherin gewann in Gstaad ihr einziges Endspiel.

Gewinnt Golubic heute ihr zweites WTA-Turnier in diesem Jahr, wäre sie die Schweizerin mit den meisten WTA-Titeln 2016. Timea Bacsinszky hat in diesem Jahr bislang ebenfalls einen Turniersieg geholt – sie siegte im April in Marrakesch. (aho)

