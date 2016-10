Swiss Indoors Basel: Nick Kyrgios Absage keine Katastrophe

Ein Verlust? Ja. Ein herber Verlust? Keinesfalls. Roger Brennwald will Nick Kyrgios nach der Sperre durch die ATP nicht lange nachtrauern. «Wir haben auch so noch ein überragendes Feld. Aber natürlich ist es ärgerlich», sagt der Turnierdirektor der Swiss Indoors zu BLICK.

Denn von den Fähigkeiten des Australiers ist Brennwald überzeugt. «Sein Tennis ist genial. Er ist ein Künstler mit Racket und Ball», schwärmt er. «Kyrgios ist eine absolute Attraktivität, aber auch eine Reizfigur. Deshalb wäre ich sehr auf seinen Auftritt gespannt gewesen.»

Doch nach dem Lustlos-Auftritt von Schanghai ist Brennwald keineswegs überrascht, dass ihm eines der Aushängeschilder nun fehlt. «Ich habe vor ein paar Tagen noch gestaunt, dass es nur eine Busse gibt. Was er gemacht hat, war unter der Gürtellinie. Es ist aber sehr schade, dass es ausgerechnet die Swiss Indoors trifft. Wir sind somit auch die Gestraften.»

Das Basler Turnier wollte Kyrgios schon letztes Jahr verpflichten. Doch nach dem verbalen Aussetzer gegen Stan Wawrinka nahm man davon Abstand. «Es hätte nicht gepasst. Nun sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass er lernen würde sich zu benehmen.»

Den Platz des Tennis-Rüpels wird US-Top-Talent Taylor Fritz einnehmen. «Das ist die erfreuliche Kehrseite der Medaille», freut sich Brennwald, der in Fritz einen der grossen Zukunftstars sieht.

So gelassen der Basler das Kyrgios-Out hinnimmt, so sehr zittert er vor dem Donnerstag. Dann, so Brennwald, soll er die Zu- oder Absage von Rafael Nadal erhalten. Der Mallorquiner liebäugelte nach seinem Out letzte Woche in Schanghai mit einem vorzeitigen Saisonende. «Die Chancen stehen Fünfzig zu Fünfzig. Aber Nadal, das wäre dann ein wirklich grosser Verlust», sagt Brennwald. «Das bräuchten wir nicht auch noch. Aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen.»