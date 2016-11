Liveticker :  Murray, Andy - Wawrinka, Stan

Kampf um Halbfinal-Einzug Beiss heute gegen Murray zu, Stan!

Wawrinka hat Blut geleckt. Zerreisst er Andy Murray heute an den ATP Finals in London in zwei Sätzen, ist er selbst nicht nur weiter – er kann der Nummer 1 auch richtig wehtun. Verfolgen Sie den Match ab 15 Uhr live auf BLICK!