Jetzt kommts zum Knaller gegen Venus :  Grosser Erfolg für Stefanie Vögele in Australien

Es ist die gleiche Ausgangslage wie am letzten Grand-Slam-Turnier in New York. Stefanie Vögele bestreitet ihren Auftakt gegen die Japanerin Kurumi Nara (WTA 77) – und verliert den ersten Satz. Nicht 0:6, wie vergangenen August. Aber 2:6.

Doch anders als bei den US Open dreht sie im zweiten Satz auf und zieht davon. 6:2 gewinnt die 26-jährige Aargauerin den Durchgang – es ist der erste Satz, den Steffi in insgesamt fünf Duellen für sich entscheidet.

Doch es kommt noch besser: Weder die Hitze, noch die 25-Jährige aus dem Land der aufgehenden Sonne können Vögeles Höhenflug stoppen. Während sich Nara behandeln lassen muss, am Boden liegt und ihren unteren Rückenbereich dehnen lässt, harrt Steffi entschlossenen Blickes der Dinge.

Sie hatte es vorausgesagt: «Ich bin fitter geworden, so schnell geht mir dieses Mal nicht mehr die Luft aus.» In den letzten Monaten hat sie nicht nur zusammen mit ihrer Familie den Tod ihres geliebten Vaters verarbeitet. Sie zog auch für intensive Trainings-Einheiten nach Prag, wo sie mit guten tschechischen Spielerinnen – darunter auch Golubic-Bezwingerin Kristyna Pliskova – beste Sparringpartnerinnen hat.

Es zeigt Wirkung. 6:3 beendet Vögele den letzten Satz mit einem Ass und zeigt knapp zwei Stunden lang gutes Hitze-Tennis.

In der zweiten Runde kommts jetzt zum Knaller gegen Venus Williams. Wie ihre Schwester Serena (am Dienstag gegen Belinda Bencic) muss sich also nun auch die zweite Williams-Schwester gegen eine Schweizerin beweisen.