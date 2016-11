Nacht-Schocker in Paris-Bercy Stan fliegt gegen deutschen Nobody raus

Es ist 0.52 Uhr in Paris, als der deutsche Qualifikant Jan-Lennard Struff (26, ATP 91) unseren US-Open-Champion Stan Wawrinka aus dem Masters-1000-Turnier wirft. Was für eine Sensation!

Dabei beginnt eigentlich alles nach Plan für den Waadtländer: Er gewinnt den ersten Durchgang 6:3 und hat die Partie im Griff.

Doch dann baut die Nummer 3 der Welt kontinuierlich ab und verliert den zweiten Satz im Tiebreak. Der deutsche 1.96-Meter-Schlacks spielt nun selbstbewusst auf.

Zudem muss sich Stan am Oberschenkel behandeln lassen. Auch der dritte Satz geht ins Tiebreak – mit dem besseren Ende für den deutschen Nobody.

Stans Turnier am Seine-Ufer damit schon nach dem ersten Auftritt beendet. Für ihn gehts in zehn Tagen an den World Tour Finals in London weiter. (cmü)