WTA-Turnier Linz: Belinda Bencic verliert in der 1. Runde

Belinda Bencic findet einfach nicht aus der Krise!

Die Schweizerin ist in der ersten Runde des WTA-Turniers im österreichischen Linz absolut chancenlos: 1:6, 2:6 verliert Bencic am Ende gegen die slowakische Top-Ten-Spielerin Dominika Cibulkova.

Belindas Bilanz in diesem Tennis-Herbst bleibt damit düster: Ihren einzigen Sieg feierte sie in der Startrunde von Peking. In Tokio und Wuhan musste sie jeweils bereits nach dem ersten Spiel ihre Koffer packen.