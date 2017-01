Hopman Cup in Perth ab 10.30 Uhr live :  Endlich! Federer gibt heute sein Comeback

Es war am 8. Juli 2016. Roger Federer verlor einen epischen Wimbledon-Halbfinal gegen Milos Raonic in fünf Sätzen.

Wenig später kam die Hiobsbotschaft: Der Tennis-Maestro bricht seine Saison vorzeitig ab! Der Tennis-Szene fehlte ab sofort eine seiner schillerndsten Figuren.

Heute, am 2. Januar 2017, hat das Warten endlich ein Ende. Im Rahmen des Hopman-Cups tritt Federer zusammen mit Belinda Bencic für die Schweiz an.

So funktioniert der Hopman-Cup

Federer eröffnet das Turnier für die Schweiz mit einem Einzel gegen den Briten Dan Evans. Gleich im Anschluss folgt das Frauen-Einzel Belinda Bencic - Heather Watson. Als Schlusspunkt der Begegnung Schweiz - Grossbritannien folgt das Doppel.

Am Mittwoch spielt die Schweiz dann gegen Deutschland, am Freitag gegen Frankreich. So kommt Federer mindestens zu drei Einzeln. Schafft es die Schweiz in den Final, wären es vier.

Roger triumphierte 2001

Übrigens: Federer hat den Hopman-Cup schon einmal gewonnen! Der Filzball-Maestro war gerade mal 19 Jahre alt und wusste noch nicht, welch grandiose Karriere er noch hinlegen würde.

2001 war es, als Federer die Trophäe im Westen Australiens stemmen durfte. Neun Jahre nach dem ersten Schweizer Triumph mit Jakub Hlasek. An Federers Seite stand Martina Hingis. Die fünffache Grand-Slam-Siegerin erstrahlt eben so jung wie ihr damaliger Mixed-Partner. (leo/rab)

