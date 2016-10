Obwohl sie in der Weltrangliste nur gut 30 Ränge trennen, sind es doch Welten, die zwischen Kei Nishikori (26, ATP 5) und Gilles Muller (33, ATP 37) liegen. Auf der einen Seite der Senior aus dem Zwergstaat Luxemburg, Vater von Lenny (5) und Nils (4). Linkshänder, starker Aufschläger, noch ohne Titel. Das, was man einen Mitläufer nennt.

Auf der anderen Seite der Japaner Kei Nishikori, elffacher Turniersieger, bester Asiate aller Zeiten. In seiner Box sitzen beim 4:6, 7:6 (7:3), 6:3 im Halbfinal der Swiss Indoors nicht wie bei Muller Kind und Frau. Sondern zwei Manager. Sie und Turnierdirektor Roger Brennwald freuen sich besonders über den zweiten Basel-Finaleinzug nach 2011.

Beim Erfolg gegen Gilles Muller (33, ATP 37) muss er im zweiten Satz zwei Matchbälle abwehren. Dass er nun im Final steht, ist für Basel nach den Absagen von Federer und Nadal sowie dem Aus von Wawrinka ein Glücksfall, hat aber auch seine Schattenseiten. Denn mit jedem Erfolg steigt der Marktwert und erschwert künftige Verhandlungen.

Denn dass Nishikori am «Super Monday» das Turnier eröffnete, ist kein Zufall. Mit ihm haben die Swiss Indoors Asien erschlossen. Nishikori ist Werbeträger für Marken wie Adidas, Jaguar und Tag Heuer. Mit Ausrüster Uniqlo hat er einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet, der ihm 50 Millionen Franken einbringt – Markenkollege Djokovic erhält «nur» 40 Millionen.

Selbst seinen Namen hat Nishikori verkauft. Japanische Medien müssen ihn Nishikori/Nissin nennen – so heisst der Nudelhersteller, der sich die Rechte gesichert hat. Gemäss «Forbes» befindet er sich bei den Einnahmen inzwischen praktisch auf Augenhöhe mit Rafael Nadal. Und er verdient doppelt so viel wie der weitaus erfolgreichere Stan Wawrinka.

Weil er in der Heimat das Haus kaum unerkannt verlassen kann, lebt er in Florida. Dorthin, in die Akademie von Nick Bollettieri, kam er als 13-Jähriger. Weil er kleiner und schwächer ist als die Konkurrenz aus aller Welt und dazu kein Wort Englisch spricht, weint er sich in den Schlaf. Sein Talent spricht sich allerdings schnell herum.

Seinen Durchbruch schafft er vor fünf Jahren in Basel, als er im Halbfinal Novak Djokovic bezwingt, im Final aber gegen Roger Federer verliert. Vor zwei Jahren gelingt ihm das gleiche Kunststück bei den US Open. Wieder verliert Nishikori im Final – gegen Marin Cilic (28, ATP 12). Nun greift er nach seinem ersten Basel-Titel. Sein Gegner? Marin Cilic.