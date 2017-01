Hingis macht Bencic Mut :  «Lieber Serena in Runde 1, anstatt im Viertelfinal»

Federer, Wawrinka, Vögele und Golubic haben wir in Melbourne 2017 schon gesehen. Am Dienstag greift mit Belinda Bencic das nächste Mitglied der Schweizer Tennis-Armada ins Geschehen ein.

Mit Serena Williams stellt sich der 19-jährigen Ostschweizerin bekanntlich ein harter Brocken in den Weg. Dies, weil Bencic im WTA-Ranking bis auf Rang 48 zurückgefallen ist.

Hat Belinda gegen die Überfliegerin der letzten Jahre überhaupt eine Chance? Ja! Das letzte Duell im August 2015 gewann Bencic nämlich sensationell. Sie gewann den Final in Toronto und feierte somit ihren bislang grössten Sieg. Im Head-to-Head stehts dank diesem Erfolg 1:1.

Und: Serena ist nicht so gut in Form wie auch schon. In Auckland verlor sie gegen Madison Brengle (WTA 72), vergangenen Herbst musste die Amerikanerin den Weltranglistenthron an Angie Kerber abgeben.

Derweil überzeugte Belinda mit teils starken Leistungen am Hopman Cup in Perth. Und der abgebrochene Zehennagel, der sie zur Aufgabe in Sydney zwang, behindere sie nicht weiter.

Auch Martina Hingis macht Bencic Mut: «Lieber Serena in Runde 1 als im Viertelfinal – da ist sie am verwundbarsten.» Das Duell steigt heute Nacht um ca. 3 Uhr Schweizer Zeit.

PS: Einen Tag später, am Mittwoch, muss auch Serenas Schwester Venus gegen eine Schweizerin ran. Sie trifft auf Stefanie Vögele (WTA 112). Timea Bacsinszky bestreitet ihr Erstrunden-Match am Dienstagmorgen um ca. 6 Uhr MEZ gegen die Italienerin Camila Giorgi (WTA 74). (rab/C.K.)