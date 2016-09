Ein Verletzungsfluch schwebt am US Open über den Matches von Novak Djokovic. Seit den Olympischen Spielen unter Schmerzen im Handgelenk leidend, würgt er sich durch die Startpartie gegen den Polen Jerzy Janowicz. Dort muss er sich am Ellbogen behandeln lassen.

Dass der Zweitrunden-Gegner Jiri Vesely (Tsch) sich dann noch vor dem Match zurückzieht, dürfte ihm entgegengekommen sein. Das schenkt ihm nicht nur Zeit für Ehefrau Jelena, mit der es diesen Sommer gekriselt haben soll, und seinen bald zweijährigen Sohn Stefan, mit dem er die Grünflächen im Big Apple erkundet. Sondern auch Extra-Erholung für seinen lädierten Unterarm.

Ob diese sich auszahlt, kann der Serbe in Runde 3 kaum feststellen. Nach nur sechs Games gibt der Russe Michail Juschni verletzt auf! Wieder Kurzarbeit für den Djoker, der mit nur 42 Games so schnell wie niemand zuvor in den Achtelfinals des US Open steht. «Es ist natürlich bedauerlich für die Gegner und die Fans, aber ich habe in diesem Jahr genug gespielt und bin froh», sagt er.

Gegen den Briten Kyle Edmund kommt die 29-jährige Weltnummer 1 zwar locker in drei Sätzen durch. Doch wieder wird der Turnierphysio für die Behandlung des Unterarms auf den Court gerufen.

Kaum zu glauben, dass der folgende Viertelfinal erneut von einem Verletzungs-Forfait geprägt ist. Djokovic-Gegner Jo-Wilfried Tsonga (Fr) gibt nach zwei Sätzen auf. Im Halbfinal gegen den nächsten Franzosen, Gaël Monfils, ist wieder Djokovic angeschlagen: Er lässt sich an beiden Schultern behandeln ...

Wird der Djoker heute selbst zum Opfer? Den Fragen zu seinem Gesundheitszustand weicht er hartnäckig aus. «Zum Glück ist das alles hinter mir, und ich mache mir keine Sorgen mehr», sagt er nur.

Ein Bluff? Und was bedeutet das alles für den finalen Herausforderer Stan Wawrinka? «Gegen ihn ist es nie einfach. Er ist ein unglaublicher Kämpfer und wird im Final sicher seinen besten Match zeigen», sagt der Schweizer über seinen 19-fachen Bezwinger, der den 13. Grand-Slam-Titel – den dritten am US Open – anstrebt. Er vermutet: «Es dürfte Novak geholfen haben, dass er nicht so lange spielen musste.»

Wawrinka selbst stand mit knapp 18 Stunden Gesamt-Spielzeit fast doppelt so lange auf dem Court. Sein Weg in den Final könnte also nicht unterschiedlicher sein. Der Djoker nahm die Abkürzung, Stan den Umweg. Nicht unbedingt sein Nachteil, meint der Marathon-Mann. «Denn es bedeutet auch, dass er nicht so viel Matchpraxis wie ich hat. Und man kann so lange trainieren, wie man will – nichts ersetzt den Match.»