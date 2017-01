Letzte Schweizerin in Melbourne Timea hält die Fahne hoch

Nachdem Viktorija Golubic am ersten Tag ausschied und Belinda Bencic wie auch Stefanie Vögele den Williams-Schwestern zum Opfer gefallen sind, steht bei den Frauen nur noch die derzeit bestklassierte Schweizerin, Timea Bacsinszky, für rot-weiss. Und gegen Danka Kovinic stehen die Chancen nicht schlecht, dass die 27-jährige Lausannerin noch länger unsere Fahne hochhalten kann.

Für alle Schweizer Frühaufsteher: Etwa zur Frühstücks-Sendezeit duellieren sich die beiden, die zuvor noch nie gegeneinander gespielt haben. An Grand Slams kam die 22-Jährige aus Montenegro noch nie über die zweite Runde hinaus. Timea schaffte es an Majors schon zweimal in die Viertelfinals und einmal sogar in den Halbfinal von Roland Garros (2015).

Vor den Australian Open hatte sich die zuletzt verletzt gewesene Bacsinszky keine grossen Erfolgschancen eingeräumt, wirkte sehr niedergeschlagen. Aber der Frust war nach ihrem heroischen, zweieinhalbstündigen Erstrunden-Sieg wie weggeblasen. Schafft sie es wieder «positiv und nett zu mir zu sein», wie sie danach philosophisch sagte, ist die Kämpferin zu Grossem fähig.