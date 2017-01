Bencic bei den Australian Open erstmals ohne Coach :  «Mein Vater fehlt mir als Papi»

Nach dem 4:6, 3:6 gegen die Weltnummer 2 Serena Williams ist Belinda Bencic, die gut, aber nicht gut genug spielte, enttäuscht. «Kaum hat das Turnier begonnen, muss ich auch schon wieder gehen», sagt sie, «am liebsten würde ich gerade noch mal spielen.»

Das tat sie, letzte Nacht im Doppel mit Ana Konjuh (Kro). Aber auch hier traf sie auf das topgesetzte Duo Garcia/Mladenovic (Fr/Fr) – von Losglück kann nicht die Rede sein. Wenn sie nach Hause reist, hat die Vor­jahres-Achtelfinalis-tin 230 Weltranglistenpunkte weniger im Gepäck. Der aktuellen Nummer 59 der Welt droht ein Absturz um weitere zwanzig Ränge.

Doch alle diese Negativ-Nachrichten bringen die 19-jährige Ostschweizerin nicht aus der Fassung. Lachend kommentiert sie: «Das Ranking ist mir im Moment scheissegal!» Prinzipiell ist sie zufrieden, dass sie gesund ist und sie weiss, dass sie aus dem letzten, verkorksten Jahr in den kommenden Monaten nicht mehr viel zu verteidigen hat.

Weniger egal dürfte Belinda sein, wie es in ihrem Umfeld weitergeht. Immerhin ist sie in Melbourne erstmals ohne ihren Coach und Vater Ivan unterwegs.

Sobald sie zu Hause in der Schweiz bei ­ihrer Familie und Trainerin Melanie Molitor ist, wolle sie sich damit beschäftigen. «Mein Vater kommt sicher mal wieder mit an die Turniere», sagt sie, «wenn er nicht da ist, fehlt er mir natürlich als Papi. Aber wir hören uns vor und nach den Matches immer über WhatsApp. So wichtig ist es mir nicht, wer in meiner Box sitzt.»

Mini-Team mit zwei Männern

In Australien sah man dort ein paar Freunde und ihr Mini-Team, bestehend aus zwei Männern: Physio Marco Ferreira und ihren slowakischen Sparringspartner Oliver Nagy. «Mit ihm kann ich gut reden, er kennt die Tour auch als ­Spieler», so Bencic.

Und dennoch ist es un­gewöhnlich, dass sich eine 19 Jahre junge Spielerin mit Top-Ten-Ambitionen ganz ohne Coach auf dem Parkett des Welttennis bewegt. Das Geld hätte sie mittlerweile, um einen renommierten Coach zu engagieren – drei Millionen Dollar hat sie schon an Preisgeld verdient.

Vielleicht denkt Belinda ja noch über Roger Federers Ratschläge nach, die er ihr am Hopman Cup gegeben hat. «Er war sehr hilfreich, hat mir viel über den Team-Aufbau, die Medienarbeit und den Umgang mit Niederlagen erzählt», schwärmt sie. Genaueres verrät sie nicht: «Im Moment weiss ich noch nicht, wie es genau weitergeht.»