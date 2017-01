Vorbereitung auf Australian Open :  Grünschwarzer Federer trainiert bereits in Melbourne

Das Comeback von Roger Federer nach halbjähriger Verletzungspause ist beim Hopman Cup mit drei starken Auftritten letzte Woche gelungen. Nun stehen für den 35-Jährigen mit den Australian Open der erste Härtetest an.

Federer hat die inneraustralische Reise von Perth nach Melbourne hinter sich gebracht. Am Montag absolviert er auf dem Centre Court in der Rod-Laver-Arena eine erste Trainingssession zusammen mit seinen Coaches Ivan Ljubicic und Severin Lüthi.

Im Gegensatz zum öffentlichen Training in Perth, wo rund 6000 Fans zu Federer strömten, ist die RL-Arena noch leer. Roger kann sich ganz auf sein Spiel konzentrieren und trägt mit einem dunklen, grünschwarzen Shirt sein Australian-Open-Outfit.

Bis zum Start des ersten Majors in diesem Jahr dauert es noch eine Woche. Wer sein erster Gegner in einem Ernstkampf 2017 wird, erfährt der Schweizer am Freitag. Dann steigt die Auslosung des Haupttableau. (rib)