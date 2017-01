Auslosung der Australian Open

Männer

1. Runde:

Roger Federer vs. Qualifikant

Stan Wawrinka vs. Martin Klizan (SVN)

Andy Murray (GBR) vs. Illya Marchenko (UKR)

Rafael Nadal (ESP) vs. Florian Mayer (DE)

David Ferrer (ESP) vs. Omar Jasika (AUS)

Novak Djokovic (SRB) vs. Fernando Verdasco (ESP)

Frauen

1. Runde:

Belinda Bencic vs. Serena Williams (USA)

Timea Bacsinszky vs. Camila Giorgi (ITA)

Viktorija Golubic vs. Kristyna Pliskova (CZE)

Angelique Kerber (D) vs. Lesia Tsurenko (UKR)