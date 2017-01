Live ab 9 Uhr Gelingt Stan in Melbourne der Auftakt?

Beim letzten Grand-Slam-Turnier, im September 2016 an den US Open, hat Stan Wawrinka (31) triumphiert. Er darf also mit breiter Brust in Australien antreten. Erst recht, weil er an dieser Stelle vor zwei Jahren die Trophäe in die Luft geschraubt hatte. Damals bodigte er Rafael Nadal in vier Sätzen.

Der Startschuss ins Turnier fällt für den Romand gegen Martin Klizan (ATP 34). Auf den Slowaken ist Wawrinka auf der Tour bisher erst einmal getroffen. Das Kräftemessen liegt allerdings schon über sechs Jahre zurück. Damals, beim ATP-250-Sandturnier in Casablanca behielt «Stanimal» mit 6:4, 0:6 und 6:4 das bessere Ende für sich.

Als Weltnummer vier geht der dreifache Grand-Slam-Champion mit Titelambitionen und natürlich als haushoher Favorit in die Begegnung. Wie schlägt sich Wawrinka zum Auftakt? Ab 9 Uhr werden wir schlauer sein. Sie können die Partie bei uns live im Ticker und Stream verfolgen!