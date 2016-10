Am Dienstag übersteht Stan Wawrinka (31, ATP 3) die erste Runde bei den Swiss Indoors in Basel. Der Romand setzt sich gegen Marco Chiudinelli in einem Zweieinhalb-Stunden-Krimi durch. Im Achtelfinal trifft Wawrinka heute auf Donald Young.

Der 27-jährige US-Qualifikant, welcher in der Weltrangliste auf Platz 83 klassiert ist, hat Wawrinka etwas Voraus: Letztes Jahr schaffte er es in den Viertelfinal, während für Stan in fünf Jahren vier Mal in der ersten Runde Schluss war.

Schafft das einstige US-Talent (Junioren-Wimbledon Sieger 2007) dieses Kunststück heute erneut oder zieht Wawrinka mit dem dritten Sieg im vierten Aufeinandertreffen in den Viertelfinal ein?

Die Partie gibts ab 19 Uhr live bei uns im Ticker und im Stream!