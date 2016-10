Die Schweiz ist ein Tennis-Land während Europa Fussball guckt

Wir sind Tennis. Heute Abend sowieso. Auch wenn Roger Federer an den Swiss Indoors in Basel fehlt, gibts aus Schweizer Sicht ein echtes Tennis-Schmankerl. Marco Chiudinelli (35, ATP 119) fordert ab 19 Uhr (live bei uns) den grossen Favoriten Stan Wawrinka (31, ATP 3) heraus.

Die wohl einzige Hoffnung für den Basler ist der Basel-Fluch von Stan. Seit seinem Halbfinal-Vorstoss 2011 hat Wawrinka kein Match am Rheinknie mehr gewonnen, flog stets in der Startrunde raus.

Mehr als ein schwacher Hoffnungsschimmer ist das aber kaum. «Ich verlor hier zuletzt auch drei Mal in Folge in Runde 1, darum haben wir gleiche Voraussetzungen», sagt Chiudinelli mit einem Schmunzeln. Fügt dann an: «Stan ist deutlich besser als ich. Erreicht er sein bestes Niveau, ist es ein riesiger Unterschied, das ist mir klar.»

Chiudinelli hat also keine Chance – und die will er packen. Die Basler Fans werden den Publikumsliebling bei diesem Unterfangen lautstark unterstützen.

Basel ist im Tennis-Fieber. Und die Schweiz sowieso das ganze Jahr hindurch. Dies untermauert eine Statistik von «Sports Betting Online». Die Übersichts-Website für Sportwetten hat während eines ganzen Jahres das weltweite Suchverhalten auf Google analysiert (vom März 2015 bis Februar 2016).

Das überraschende Ergebnis: Während ganz Europa rund um die Schweiz herum vom Fussball (weltweit Nummer 1 in 95 Ländern) dominiert wird, leuchtet in der Schweiz ein knallgelber Tennis-Ball auf. Hier ist tatsächlich Tennis Trumpf, als eines von nur fünf Ländern weltweit (neben Belize, Chile, Paraguay, Bosnien-Herzegowina).

Übrigens: Nach Fussball auf dem weltweiten Podest: Cricket (in 18 Ländern top) und Wrestling (10).