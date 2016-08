US Open haben jetzt ein Dach

Die grösste Tennis-Arena der Welt bei den US Open in New York ist jetzt wasserdicht. Im Arthur-Ashe-Stadium finden 23'771 Zuschauer Platz – und jeder von ihnen bleibt trocken. Das neue ausfahrbare Dach kann in sieben Minuten geschlossen werden.

150 Millionen US-Dollar hat die Konstruktion gekostet, knapp 5000 Tonnen Stahl wurden in den letzten zwei Jahren verbaut. Zudem ist der Grandstand, der drittgrösste Platz, komplett neu gestaltet worden, fasst mit 8125 Zuschauern nun 2000 mehr als früher.

Doch die US Open haben noch nicht genug. Das Louis-Armstrong-Stadium steht vor der Dernière. Das zweitgrösste Stadion soll dann 2018 wiedereröffnet werden. Ebenfalls mit ausfahrbarem Dach und mit 15'000 statt wie bisher 10'103 Zuschauern.

Übrigens: Für die erste Turnierwoche in New York ist Sonne satt angesagt. Das Dach wird also noch ein Weilchen auf seine Premiere warten müssen. (S.M.)