Fünfsatz-Krimi an den US Open Stan Wawrinka gewinnt trotz miesem Start

«Immer versucht. Immer gescheitert. Egal. Versuche es wieder. Scheitere wieder. Scheitere besser.» Diese philosophischen Worte von Samuel Beckett hat sich Stan Wawrinka auf den linken Unterarm tätowieren lassen. Es ist damals, nach der ersten Trennung von seiner Frau, Zeichen der Rebellion und Zeichen seines Willens.

«Jeder Heilige hat eine Vergangenheit, jeder Sünder hat eine Zukunft.» Diese Worte hat sich der Brite Dan Evans (26, ATP 64) auf seinen linken Unterarm stechen lassen. Auch bei ihm ist es Ausdruck von Rebellion.

Sowohl er als auch Wawrinka, die sich heute bei den US Open erstmals duellieren, werden für ihre einhändige Rückhand bewundert.

Doch damit enden die Parallelen bereits. Bis vor zwei Jahren liess Evans keine Feier aus. «Er hat das Potenzial für die Top 60, aber er ist nicht bereit, Opfer zu bringen. Er versteht nicht, dass das Tennis absolute Priorität geniessen muss. Für ihn ist das nur ein Intermezzo», sagte sein inzwischen verstorbener Ex-Trainer Julien Hoferlin vor zwei Jahren.

Wawrinka hingegen gilt als einer der härtesten Arbeiter. Trainer Magnus Norman sagte jüngst, er müsse Wawrinka im Training manchmal sogar bremsen. Auf Partys ist er nur sehr selten anzutreffen. Ist er in der Schweiz, zieht er sich am liebsten in sein Zuhause zurück. Auf die Strasse drängt es ihn nur selten. Es ist sein Schlüssel zum Erfolg.

Ganz auf Partys verzichtet Evans zwar nicht, gibt sich aber inzwischen geläutert. Die Wende kommt im letzten Winter mit dem britischen Sieg im Davis Cup. Seither hat sich der Brite vom 183. Platz auf den 64. vorgearbeitet. Und er wird nach New York die Prophezeiung seines Ex-Trainers erfüllen und in die Top 60 vorstossen.

Seine Partys feiert Evans nun auf dem Platz. Mit Wawrinka trifft er nun aber auf jenen Mann, der in New York vor drei Jahren ebenfalls seine erste richtig grosse Party feierte und erstmals in die Halbfinals eines Grand-Slam-Turniers einzog.

Verfolgen sie das Spiel live im Ticker ab rund 23.00 Uhr auf Blick.ch!