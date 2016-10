Federers Match for Africa :  Murray kommt im April ins Hallenstadion

Weil Roger Federer (ATP 7) aus gesundheitlichen Gründen die Saison frühzeitig beenden musste, wird die dritte Austragung seines Charity Events verschoben. Das ursprünglich für den 22. November 2016 vorgesehene «Match for Africa 3» wird am Montag, dem 10. April 2017, stattfinden.

Federers Gegner im Hallenstadion wird der dreifache Grand-Slam-Sieger (US Open 2012, Wimbledon 2013 und 2016) und zweifache Einzel-Olympiasieger (London 2012 und Rio 2016) Andy Murray (ATP 2) sein. «Ich bin sehr glücklich, dass Andy, einer der weltbesten Tennisspieler, spontan zugesagt hat, in Zürich zugunsten meiner Stiftung anzutreten. Noch mehr freue ich mich aber darauf, im kommenden Frühling endlich wieder vor meinen Fans zu spielen», sagt der Maestro.

Auf der Tour sind sich der Schweizer und der Brite schon 25 Mal gegenübergestanden, Federer führt mit 14:11. Die letzten fünf Duelle (das letzte war 2015 im Halbfinal von Cincinnati) gingen alle an den 35-jährigen Baselbieter.

Der Reinerlös des Abends fliesst vollständig in Federers Stiftung. Die Roger Federer Foundation fördert Kinder in Armut und unterstützt Bildungsprojekte in Botswana, Malawi, Namibia, Sambia, Simbabwe, Südafrika und der Schweiz. Rund 275'000 Kinder profitieren aktuell von den Programmen.

2010 kam Rafael Nadal für den ersten «Match for Africa» nach Zürich, vier Jahre danach duellierten sich Federer und Stan Wawrinka im Hallenstadion für den guten Zweck.

Tickets fürs «Match for Africa 3» sind ab dem 16. November bei Ticketcorner erhältlich.