Federer über Triumph beim «Most stylish Man» :  «Jetzt stehe ich bei der Kleiderwahl noch mehr unter Druck»

So hautnah erlebt man Roger Federer sonst nie. Der Schweizer gibt am Donnerstagmittag einen privaten Einblick in seinen Alltag in Dubai, wo er sich auf sein Comeback am Hopman Cup (2. Januar) vorbereitet.

Auf Twitter und Periscope überträgt der 35-Jährige live eine Trainingssession mit dem Franzosen Lucas Pouille (ATP 15) und stellt sich auch den brennenden Fragen seiner Fans.

Federer fährt selbst am Steuer zum Trainingsplatz, die Kamera führt sein Coach Ivan Ljubicic auf dem Nebensitz. Roger zeigt uns den Weg vom Parkplatz zum Court, stellt seine Partner vor.

Der Platz ist bei rund 25 Grad leicht im Schatten von Palmen, dann gehts im pinken Outfit ans Aufwärmen mit Fitness-Coach Pierre Paganini. Rund eine halbe Stunde schlagen Federer und Pouille Bälle, während Roger das Geschehen kommentiert.

Dann folgt der Höhepunkt, auf den die Fans warten: Federer nimmt sich über zwanzig Minuten Zeit, um Chat-Fragen der Zuschauer live zu beantworten!

Zum Beispiel über seine Wahl als «Most Stylish Man 2016» vom GQ-Magazin. Er muss lachen und sagt: «Jetzt stehe ich bei der Kleiderwahl noch stärker unter Druck. Welche Schuhe soll ich tragen, welches Cap, welche Farben?» (rib)

Hier gibts das ganze Federer-«Q and A» im Replay