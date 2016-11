Federer gegen Murray in Zürich! :  Ab Mittwoch Tickets sichern für «Match for Africa 3»

Bereits zum dritten Mal steht im Zürcher Hallenstadion der Tennis-Event «Match for Africa» an!

Roger Federer wird am Montag, 10. April 2017 im Hallenstadion gegen Andy Murray, die aktuelle Nummer 1 der Welt, spielen.

Das Ganze ist für einen guten Zweck, fliesst vollumfänglich in die «Roger Federer Foundation» und kommt so Kindern in Afrika zugute.

Bereits ab Mittwoch – ab 9 Uhr – gibts Tickets für diese «Exhibition Night». Preis ab 90 Franken, für Kinder und Jugendliche mit Vergünstigungen.

Hier gehts zu den Tickets!