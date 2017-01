Exklusive Business-Seat-Tickets zu gewinnen :  Erleben Sie den Fed Cup in Genf live

Wir verlosen exklusiv 2x2 Business Seats (Tickets 2 Tage gültig). Als «Trostpreis» winken immerhin 10x2 normale Tickets (Tickets 2 Tage gültig) und 4 Fan-Packages.

Mitmachen ist einfach! Beantworten Sie folgende Frage: Wie heisst der Captain des Schweizer Fed-Cup-Teams der Frauen?

A) Heinz Günthardt

B) Jakob Hlasek

Zur Teilnahme schicken Sie uns ein SMS mit dem richtigen Keyword FEDCUP A oder FEDCUP B sowie Name, Adresse, Telefonnummer und Mail-Adresse an die Zielnummer 530 (CHF 1.50/SMS) oder wählen Sie die Telefonnummer 0901 560 048 (CHF 1.50/SMS). Alternativ können Sie per WAP teilnehmen: http://m.vpch.ch/BLS11222 (chancengleiche Teilnahme ohne Zusatzkosten via WAP).

Teilnahmeschluss ist heute um 23.59 Uhr. Mitarbeiter der Ringier AG und deren Tochtergesellschaften sowie Angehörige dieser Mitarbeiter sind von der Teilnahme an dieser Verlosung ausgeschlossen.