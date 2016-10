Swiss Indoors Basel: Henri Laaksonen scheitert in der Startrunde

Da waren es nur noch zwei! Mit Henri Laaksonen (24, ATP 134) muss der erste Schweizer an den heimischen Swiss Indoors in Basel die Segel streichen.

Marcel Granollers (30, ATP 39) aus Spanien ist zu stark für Laaksonen. Die Weltnummer 134 verliert mit 3:6, 6:3, 2:6.

Für den Schweizer ist das Heimturnier in Basel kein gutes Pflaster: Schon 2012, 2013 und 2015 scheiterte Laaksonen in der ersten Runde, 2014 bereits in der Quali.

Für Granollers gehen die Swiss Indoors weiter: Er trifft entweder auf den Franzosen Adrian Mannarino (28, ATP 53) oder Jack Sock (24, ATP 22) aus den USA. (leo)