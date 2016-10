Zweieinhalb Wochen nach der Final-Niederlage in St. Petersburg gegen Zverev kehrt Stan Wawrinka mit einem Erfolg auf die Tour Der US-Open-Champ spielt sich beim ATP-1000-Turnier in Shanghai souverän in die Achtelfinals. Die Nummer drei der Welt besiegt in nur 61 Minuten den Briten Kyle Edmund (ATP 48) mit 6:4 und 6:3.

Damit stoppt Wawrinka den Höhenflug Edmunds, der im Oktober von bisher acht Matches sieben gewinnen konnte. Stan zeigt eine solide Vorstellung ohne Baisse. Gegner in den Achtelfinals ist der Sieger der Partie Simon (F) – Wu (Chn).