Ein Vorteil für Stan :  Wawrinka zurück im Schatten von Federer

Jahrelang steht Stan Wawrinka (31) in der Wahrnehmung der Fans hinter Roger Federer (35) zurück. Gegen die Riesen-Erfolge des Maestros kommt keiner an. Trotzdem gab Stan nie auf, verbessert sich Schritt um Schritt an die Weltspitze – und glänzt mit drei Grand-Slam-Titeln in den letzten drei Jahren.

Seit Mai 2013 ist Wawrinka (ATP 4) ununterbrochen in den Top Ten klassiert, aus denen ­Federer (ATP 17) wegen seiner langen Verletzungspause mittlerweile herausgefallen ist. Eine überragende Leistung des Romands, die ihn aus dem Schatten Rogers heraustreten lässt.

Bei den Australian Open geht Wawrinka, Melbourne-Champion von 2014, ab Montag als amtierender US-Open-Sieger ins Turnier. Trotzdem interessieren sich im Vorfeld die Fans und Medien nur am Rande für den Mann mit der bärenstarken Rückhand.

Das Comeback von Federer überstrahlt medial alles. Storys über Wawrinka gibt es selten. Auch auf seinen Social-Media-Seiten hat sich Stan bis zum Jahresbeginn und dem Turnier in Brisbane (Aus), wo er bis in die Halbfinals vorstiess, mit Neuigkeiten zurückgehalten.

Abseits des Rampenlichts konnte er sich ideal auf die Australian Open vorbereiten. Die Rückkehr in den Schatten Federers ist deshalb überhaupt kein Nachteil. Stan gehört zu den ganz heissen Anwärtern auf den Titel.