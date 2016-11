«Ein reines Tennisstadion!» :  Hingis freut sich auf Heim-Turnier in Biel

Das Schweizer Frauen-Tennis ist im Aufwind. Sportlich wie infrastrukturell. Nach dem Revival des WTA-Turniers in Gstaad diesen Sommer kämpfen kommenden April (8. - 16.) die Frauen auch in Biel um einen Titel. Das Preisgeld beträgt 250'000 US-Dollar.

Schon jetzt ist klar, dass mit Martina Hingis (Doppel) sowie Belinda Bencic und Viktorija Golubic (Einzel) mindestens drei Schweizerinnen dabei sind.

Gespielt wird in der neuen Swiss-Tennis-Halle, die direkt neben dem bestehenden Leistungszentrum von Swiss Tennis zurzeit gebaut wird. Insgesamt 2500 Fans können die Matches auf dem Centre Court verfolgen.

Knapp fünf Monate vor dem ersten Aufschlag hat Turnier-Botschafterin Hingis den Bielern einen Besuch abgestattet. Ihr erster überhaupt im nationalen Swiss-Tennis-Center.

Die 36-jährige Olympia-Silbergewinnerin freut sich auf den Auftritt im Doppel im Seeland. «Für das Schweizer Tennis ist so ein Turnier super. Noch ist es aber bisschen schwierig, sich vorzustellen, wo was sein wird», sagt Hingis (Doppel-WTA 4) angesichts der Halle, die noch im Rohbau ist.

Das Bieler Turnier wird Hingis' erstes Turnier vor Schweizer Fans seit Zürich 2006 sein. Damals erreichte sie im Hallenstadion die Einzel-Viertelfinals. «Toll ist auch, dass es in Biel ein reines Tennisstadion sein wird. Bisher spielten wir in der Schweiz nur in umfunktionierten Stadien», sagt Hingis. Mit wem sie in Biel gemeinsam antritt, ist noch offen.

Swiss Tennis backt mit der kleineren Halle bewusst kleine Brötchen. In Zukunft sollen dort auch mögliche Fedcup- oder Daviscup-Heimspiele ausgetragen werden.