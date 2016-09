Vögele scheitert schon wieder in der Startrunde

Aller schlechten Dinge sind im Fall von Stefanie Vögele mittlerweile deren sechs. Schon zum sechsten Mal in Serie floppt die 26-jährige Aargauerin in einer Startrunde. Seit Mai scheiterte Vögele in s-Hertogenbosch, Mallorca, Wimbledon, Gstaad, den US Open und nun in Seoul.

Vögele verliert gegen Bethanie Mattek-Sands (USA WTA 134) nach fast zweistündigem Kampf in drei Sätzen mit 2:6, 6:3 und 3:6. Mit acht Doppelfehlern und einer Quote von nur 46 Prozent erster Aufschläge lässt vor allem der Service die Schweizerin im Stich. (rib)