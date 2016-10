Tennis: Novak Djokovic kämpft bis zum letzten Punkt gegen Andy Murray

Der Kampf um die Weltnummer 1 im Männer-Tennis spitzt sich zu!

Beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy könnte Andy Murray (10'485 Punkte) seinen Kontrahenten Novak Djokovic (10'900) vom Thron stossen. Das ginge so: Der Schotte müsste das Turnier gewinnen, der Serbe dürfte nicht den Final erreichen. Oder: Murray kommt in den Final, Djokovic scheidet vor dem Halbfinal aus.

223 Wochen insgesamt hat sichs der Djoker nun schon an der Spitze gemütlich gemacht – davon die letzten 122 in Folge. Hat er sichs zu gemütlich gemacht? Murrays Atem jedenfalls wird immer heisser in Djokovics Nacken.

«Die letzten paar Monate waren nicht einfach für mich», sagt deshalb Djokovic. «Momentan fühle ich mich gut. Ich musste aber wieder mental mit meinen Zielen klarkommen. Und auch mit Dingen, die auf und neben dem Platz passieren. Ich will wieder so gut spielen, wie ich das von mir selber erwarte. Nun ist alles wieder viel klarer, ich gehe in die richtige Richtung und bin voll fokussiert auf Paris.»

Dass er seine Nummer 1 an Murray verlieren könnte, beängstigt ihn nicht: «Er würde es definitiv verdienen, das Jahr als Nummer 1 zu beenden. Ob das nun passiert oder nicht, hängt nicht nur von ihm, sondern auch von mir ab. Ich freue mich, wieder auf dem Court zu stehen und werde bis zum letzten Punkt kämpfen.»

Der Schotte allerdings bestimmt auch...