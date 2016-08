Del Potro: «Ich war wirklich nahe am Rücktritt»

Dank einem überzeugenden Drei-Satz-Sieg (6:4, 6:4, 7:6) über seinen argentinischen Landsmann Diego Schwartzman steht Juan Martin Del Potro an den US Open in der zweiten Runde. Es ist eine triumphale Rückkehr für den immer wieder verletzt gewesenen Ex-Champion in Flushing Meadows (2009).

Zuletzt spielte Del Potro 2013 an den US Open, wo er in der 2. Runde an Lleyton Hewitt scheiterte. In den vergangenen sechs Jahren musste er sich insgesamt vier Handgelenksoperationen unterziehen (drei links, eine rechts).

In der Weltrangliste ist Del Potro mittlerweile auf Rang 142 gerutscht und kann nur dank einer Wildcard an den US Open mitmachen. «Das ist grossartig. Ich bin sehr froh, nach drei Jahren wieder Teil dieses Turniers zu sein. Ich schätze die Chance sehr, hier mit einer Wildcard zu spielen», sagt Del Potro.

Er freut sich sehr und erklärt: «Die Fans an den US Open sind immer speziell.» Die Verletzungen und das stete Auf und Ab habendem 27-jährigen Del Potro aber zu schaffen gemacht. «Ich war sehr nahe dran am Rücktritt nach der ersten Operation, der zweiten und am Ende nach der dritten. Es waren wirklich traurige Momente für mich», sagt er.

Diese sollen nun endgültig der Vergangenheit angehören. Del Potro gehört in New York zu den heissen Anwärtern, nicht zuletzt dank seiner Topform, die er in Rio mit Olympia-Silber unter Beweis stellte. (rib)