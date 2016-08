Timea hat Glücksbringerin Lara an US Open dabei

Zwei Blondinen im Big Apple! «Pass auf, New York! Wir sind wieder zusammen!», schreibt Skistar Lara Gut zu einem Instagram-Bild. Zufrieden lächelt die 25-Jährige in die Kamera, zusammen mit Tennisstar Timea Bacsinszky (27). Gut ist auf dem Rückweg in die Schweiz nach dem Sommer-Trainingslager im argentinischen Ushuaia.

Genüsslich trinken sie an der frischen Luft auf einem Balkon ein Heissgetränk, hoch oben mit Blick auf den Central Park, die grüne Oase New Yorks. Timea twittert ihrerseits ein Foto davon: Beide schauen weit hinaus in die Ferne, machen das Victory-Zeichen!

Hoffentlich kann dies Bacsinszky heute auch auf dem Platz machen. In der ersten Runde der US Open spielt sie gegen die Russin Vitalia Diatschenko. Auf der Tribüne wird dann wohl auch Lara die Daumen drücken.

Schon einmal brachte die Gesamtweltcupsiegerin Timea Glück mit einem Besuch an einem Turnier. Im März trafen sie sich beim WTA-Turnier in Miami, wo Bacsinszky nachher bis in die Halbfinals vorstiess.