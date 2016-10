Das Teenie-Duell in Moskau :  Ist Bencic wieder die bessere 19-Jährige?

Das Erstrunden-Spiel von Belinda Bencic in Moskau (Montag, ca. 19.00 Uhr) könnte beispielhafter nicht sein. Nach einer von vielen Verletzungen und Aufgaben geprägten Saison trifft die Schweizerin auf die Russin Daria Kasatkina.

Während es bei der ebenfalls 19-jährigen Kasatkina dieses Jahr nur aufwärts geht, ist Bencic seit dem bisher einzigen Duell im Februar in St. Petersburg in einer Abwärtsspirale.

Mit dem Halbfinal-Erfolg in zwei Sätzen sicherte sich Bencic erstmals einen Top-Ten-Platz. Kasatkina war damals noch die Nummer 63 der Welt. Knapp acht Monate später sind die Vorzeichen komplett anders.

Bencic ist mittlerweile auf Platz 43 abgerutscht und Kasatkina erklimmt mit WTA-Rang 24 die beste Klassierung der Karriere. Belinda konnte nur noch acht von 25 Spielen gewinnen.

Klammheimlich verbessert sich hingegen die Russin im Lauf des Jahres, obwohl sie nur eine konstante Saison ohne überragendes Ergebnis zeigt. Bilanz: 27 Siege bei 45 Matches.

Nach St. Petersburg schafft sie es ebenfalls nicht mehr in einen Halbfinal, kann aber die Viertelfinals in Indian Wells, Charleston oder Montreal buchen. An den meisten anderen Turnieren übersteht Kasatkina mindestens die erste Runde.

Schliesst sich der negative Kreis Bencics bei ihrem letzten Turnier 2016? Ans letzte Spiel mit Kasatkina hat sie immerhin positive Erinnerungen. (rib)