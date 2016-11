Coach von Krisen-Djokovic :  Wird Becker nach London arbeitslos?

In den letzten drei Jahre erlebte Tennis-Star Novak Djokovic (29) zusammen mit Trainer Boris Becker (48) einen konstanten Aufstieg. «Bergführer» Becker führte den Serben innert weniger Monate im Sommer 2014 zurück auf die Nummer eins.

Das Duo harmonierte, Djokovic spielte ein fast fehlerfreies Tennis wie eine Maschine. Den Gipfel erreichte er mit dem ersten Triumph in Roland Garros letzten Juni, als er sich zum aktuellen Titelhalter an allen vier Grand Slams krönte.

Doch seither passt bei Djokovic nicht mehr viel. Der Abstieg vom Gipfel ist beinahe Tatsache – und könnte mit dem Aus mit Becker nach den ATP World Tour Finals in London sein Ende finden. Der Vertrag läuft aus. Die Beziehung der Beiden hat in den vergangenen Monaten gelitten.

Weder in Wimbledon, noch an Olympia oder den US Open konnte Djokovic überzeugen. Den letzten Titel gewann er im Juli in Kanada. Konsequenz: Andy Murray hat ihn diese Woche nach 122 Wochen an der Spitze als Nummer eins abgelöst.

Becker kritisierte auch immer wieder Djokovics Einstellung zum Tennis. «Novak hat seinen Sieg in Paris ein bisschen zu sehr genossen», sagte er beispielsweise nach dem Wimbledon-Aus in der dritten Runde.

Der kriselnde Djokovic, über den auch Gerüchte über Ehe-Probleme mit Gattin Jelena kursierten, wich Fragen nach einer Verlängerung mit Becker aus. «Über 2017 haben wir noch nicht gesprochen, und ich habe auch noch nicht darüber nachgedacht», liess er in Shanghai verlauten.

Zuletzt verzichtete Djokovic beim Masters-Turnier in Paris auf die Dienste von Becker und auch von seinem zweiten Coach Marian Vajda. Stattdessen arbeitete er mit dem spanischen Ex-Profi und Meditations-Guru Pepe Imaz (42) zusammen.

Zum Saisonfinal in London ist nun aber wieder Becker an der Seite Djokovics, der sich mit Murray ein Duell um die Nummer eins liefern wird und seinen sechsten Finals-Titel anstrebt.

Vor dem ersten Gruppenspiel am Sonntag gegen den Österreicher Dominik Thiem (ATP 9) sagt Djokovic: «Wir sind beide sehr aufgeregt vor dem letzten Turnier des Jahres. Wir versuchen so weit wie möglich zu kommen und die Saison bestmöglich abzuschliessen.» Und damit wohl auch ihre Zusammenarbeit.