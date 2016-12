Coach Lüthi über Comeback :  «Federer ist dem Fahrplan voraus»

In seiner Wahlheimat Dubai bereitet sich Roger Federer (ATP 16) derzeit auf sein Comeback im Tenniszirkus vor. Am 2. Januar 2017 wirds beim Hopman Cup in Perth (Australien) soweit sein.

Das Ende von Federers langer Verletzungspause seit letztem Juli rückt näher. Nebst verschiedenen Sparringpartner wie dem Franzosen Lucas Pouille (ATP 15) ist auch sein Coach und Davis-Cup-Captain Severin Lüthi in Dubai dabei.

Im Interview mit dem Swiss-Tennis-Magazin «Smash» zieht Lüthi eine erste Bilanz, die sehr positiv ausfällt. «Er ist voll motiviert, hat gut gespielt und vor allem keinerlei Beschwerden. Von aussen sehe ich nichts mehr von der Verletzung», sagt er über den 35-Jährigen.

Der erste grosse Härtetest für Federer werden die Australian Open sein (ab 16. Jan.). Die Aussichten fürs Grand-Slam-Turnier in Melbourne beurteilt Lüthi optimistisch. «Ich würde sagen, wir sind dem Fahrplan voraus. Roger hat zwar noch nicht viele Punkte gespielt, aber sehr viele Bälle geschlagen und physisch harte Übungen gemacht.»

Bezüglich Prognose für die Australian Open will sich Lüthi nicht auf die Äste hinauslassen, man müsse Match für Match nehmen. «Es wäre forsch, wenn ich nun sagen würde, er wird den Titel gewinnen. Die erste Runde wird ganz speziell nach sechs Monaten», sagt Federers Coach. (rib)