Bencic im Lospech :  Belinda auch im Doppel abserviert

Die Australian Open sind für Belinda Bencic (19) definitiv vorbei.

Einen Tag nach der Auftakt-Niederlage gegen Serena Williams (WTA 2), versucht sich Bencic im Doppel. Und scheitert an der Seite der Kroatin Ana Konjuh erneut.

Allerdings: Wie schon im Einzel hat Belinda auch im Doppel enormes Lospech. Denn mit dem französischen Duo Kiki Mladenovic / Caroline Garcia stellt sich Bencic/Konjuh das in Melbourne an Nummer 1 gesetzte Duo in den Weg.

Die beiden Teenager haben keine Chance, unterliegen mit 1:6 und 2:6.

Bencics Mission in Australien ist damit beendet. Weiter gehts für die Ostschweizerin im Februar in St. Petersburg, wo sie letztes Jahr im Final stand. (rab)