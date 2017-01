Das Tennis-Jahr 2017 ist noch jung. Aber Stan Wawrinka strapaziert die Nerven aller Schweizer Fans diesen Montagmittag schon gewaltig.

1. Satz. Satte sieben Breakchancen hat der Romand im ersten Umgang. Er vergeigt alle sieben. Und sein Gegenüber? Die slowakische Weltnummer 34, Martin Klizan, hat eine Chance auf einen Servicedurchbruch – und nutzt diese prompt, gewinnt den ersten Satz etwas schmeichelhaft 6:4.

2. Satz. Zu Beginn dasselbe Bild. Stan, der wie bei seinem US-Open-Triumph in pinkem Shirt und schwarzer Hose aufläuft, ist noch überhaupt nicht im Schuss. Kassiert zu Beginn des zweiten Satzes das nächste Break. 0:2-Satzrückstand? Denkste! Als es wichtig wird, dreht Stan im Stile eines Champion auf, breakt Klizan zweimal und schafft den Satzausgleich.

3. Satz. Auch Ende des dritten Umgangs schaltet Wawrinka zum richtigen Zeitpunkt einen Gang höher. Er erspielt sich mit einer Wahnsinns-Rückhand einen Satzball und nutzt diesen umgehend. 2:1-Satzführung.

4. Satz. Klizan scheint erledigt, Stan dominiert das Geschehen in Melbourne nun. Doch er bringt es nicht fertig, irgendwie ein Break durchzuwürgen. Es kommt, wie es kommen muss. Aus dem Nichts kassiert die Weltnummer 4 eines und muss in den alles entscheidenden fünften Satz.

5. Satz. Die Spannung steigt mit jedem Ballwechsel! Stan gerät mit Break ins Hintertreffen, steht unmittelbar vor dem Ausscheiden. Klizan hat zwei Bälle zum 5:3. Doch der Romand gewinnt vier Punkte in Serie, schafft das Rebreak und nutzt nur Minuten später bei Aufschlag Klizan seinen ersten Matchball. Wahnsinn! 4:6, 6:4, 7:5, 4:6, 6:4 lautet das Schlussresultat.

Wie schon am US Open – damals musste er in der dritten Runde gar einen Matchball abwehren – gewinnt Stan Wawrinka ein schon verloren geglaubtes Spiel. In New York triumphierte er später bekanntlich. Und in Melbourne 2017? Erst wartet einmal der Amerikaner Steve Johnson in der zweiten Runde.