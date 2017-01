Wawrinka in Melbourne schon in Runde 3 Hellblauer Stan macht für einmal kurzen Prozess

Nach dem Fünf-Satz-Krampf zum Auftakt an den diesjährigen Australian Open gegen den Slowaken Martin Klizan misst sich Stan Wawrinka nun mit Steve Johnson.

Einmal sind sich der Romand und der US-Amerikaner bisher gegenübergestanden: bei den French Open 2015.

Wawrinka siegte damals in der dritten Runde in 89 Minuten in drei Sätzen – und marschierte anschliessend bis zum Titel. Passiert das dieses Jahr auch in Australien?