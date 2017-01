Australian Open Auch Federer zieht in die dritte Runde ein

Die Britin Heather Watson plauderte aus, dass sie mit Roger Federer über das Musical «Singin’ in the Rain» sprach. Darauf angesprochen outete sich der Schweizer an den Australian Open als grosser Musical-Fan. Er habe den Klassiker in Perth gesehen und danach sogar die Darsteller getroffen. «Das hat mir sehr gefallen», sagt er begeistert.

Singin’ in the Rain sei eines seiner liebsten Stücke.

Und das will was heissen, denn Roger kennt sich aus. Weil es in der Schweiz nicht so viele Möglichkeiten gebe, Musicals zu besuchen, holt er dies auf der ganzen Welt nach. In London besuchte er «Elephant Man» mit Bradley Cooper. In New York sah er «Hamilton» und «Finding Neverland». Federer: «Zwei total unterschiedliche Stücke, die mir beide sehr gefielen.»

Letzteres allerdings war beinahe zu emotional für den nah am Wasser gebauten Tennis-Superstar. «Wir haben alle geweint – meine Töchter, meine Frau, unsere ganze Gruppe von sieben Leuten hat geheult. Aber es hat trotzdem viel Spass gemacht!»

Dann erklärt Federer, dass er diese Art von lebendiger Darstellung extrem bewundert. «Das Spiel mit dem Publikum kann ich gut nachempfinden. Aber wie man so viel auswendig lernen kann, ist mir schleierhaft. Darin bin ich ganz schlecht.» Allein deshalb sei er immer einer der Ersten, der Standing Ovations gebe. «Ich denke, das ist ganz wichtig für diese Schauspieler, die Erstaunliches leisten.»

Stehende Ovationen wird auch Comeback-Star Federer heute Nacht erhalten, wenn er für seine zweite Runde gegen US-Qualifikant (ATP 200) Noah Rubin die Rod Laver Arena betritt. Und bestimmt wieder Erstaunliches leistet.