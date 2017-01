Diesen Meilenstein kann ihr niemand mehr im Leben streitig machen. Destanee Aiava (WTA 387) schreibt mit dem 2:6-6:3-6:4-Sieg über Bethanie Mattek-Sands (31, WTA 177) in der 1. Runde beim Turnier in Brisbane Tennis-Geschichte.

Destanee, geboren am 10. Mai 2000, krönt sich zur ersten Spielerin mit einem Jahrgang in den 2000er-Jahren, die auf der WTA-Tour ein Spiel gewinnt! Eine Premiere für ein Millenial.

Die 16-jährige Australierin erhielt eine Wildcard für die Qualifikation und spielte sich mit drei Siegen ins Brisbane-Haupttableau, wo nun die fast doppelt so alte Mattek-Sands ihr nächstes Opfer wurde. Schon jetzt wird sich in der Weltrangliste um über 110 Plätze auf einen Platz um 270 verbessern.

Aiava stammt aus Melbourne, ihre Eltern sind samoanischer Herkunft. Mutter Rosie ist eine ehemailge Rugby-Spielerin und Kickboxerin, Vater Mark machte Gewichtheben und Martial-Arts-Kämpfe. Zum Tennis kommt Destanee wegen Serena Williams, die sie am TV 2005 an den Australian Open sah.

«Ich will die Nummer eins werden», habe sie sich damals als Fünfjährige gesagt. «Es war Williams' Energie und Ausstrahlung, die mich zum Tennis zogen», erklärt Aiava in Brisbane.

Wohin es sie in ihrer weiteren Karriere zieht, steht in den Sternen. Als nächste Gegnerin wartet mit Svetlana Kusnetsova (31, WTA 9) am Mittwoch eine Top-Ten-Spielerin und Ex-Major-Champion.

Und: Dank ihrem Sieg an den australischen U18-Meisterschaften im Dezember und der entsprechenden Wildcard fürs Australian Open wird sie auch die erste Millenial an einem Grand Slam werden. (rib)