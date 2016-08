Es ist laut, unruhig und hektisch im grössten Tennis-Stadion der Welt, dem Arthur-Ashe-Stadium in New York, das 22'547 Zuschauern Platz bietet und neuerdings über ein Dach verfügt. Auf den Rängen wird gegessen, diskutiert und herumgelaufen. So, wie es die amerikanische Fan-Kultur eben vorsieht. Für Tennis-Spieler eine fremde Welt.

Auch für Stan Wawrinka, aufgewachsen auf einem Bauernhof bei St. Barthélemy. «Zu Beginn habe ich es gehasst. Es war mir alles zu viel mit zwanzig. Zu gross, zu protzig für einen ruhigen Jungen wie mich», sagt er im «Le Matin Dimanche». Zudem habe er vor der Menge auf Englisch Auskunft geben müssen. «Eine Sprache, mit der ich Mühe hatte.»

New York sei für ihn eine Tortur gewesen. Doch Wawrinka ist gewachsen. Längst geniesst er den Rummel und die Möglichkeiten. «Ich freue mich auf die US Open. Denn es ist ein Wettkampf für die Harten. Für solche, die an ihre Grenzen gehen. Das liebe ich. Aber auch, weil ich total verrückt bin nach dieser Stadt. Sie ist mein Universum.»

Nicht seine Meinung habe sich geändert, sondern er sich. «Ich habe mich weiterentwickelt. Mit den Reisen habe ich gelernt, mich zu öffnen, neugierig zu sein auf alles und nicht nur in meinem Zimmer zu bleiben.» Im ostindischen Chennai zum Jahresbeginn beispielsweise kauft sich der passionierte Koch jeweils Gewürze und spricht mit Köchen über Rezepte.

Er sei ein Gewohnheitsmensch. «Wenn ich in eine Stadt zurückkehre, freue ich mich, die Menschen wieder zu sehen, die Orte und die Atmosphäre.» Ganz besonders gelte da für New York. Darum seit er auch schon eine Woche vor dem Turnierstart angereist.

Und Stan geniesst es. Vorgestern war er im Madison Square Garden bei den MTV Video Music Awards. Stars wie Beyoncé, Britney Spears und Rihanna traten auf. Was für ein Heissmacher für Stan!

Den braucht er für seinen ersten US-Open-Auftritt heute. Fernando Verdasco ist ein gefährlicher Gegner. Schlägt Stan den Spanier, stehen die Chancen gut, dass er New York noch ein Weilchen geniessen kan. Am liebsten zwei Wochen lang.