Auftaktniederlage an WTA Elite Trophy: Bacsinsky verliert gegen Zhang

Sang- und klanglos verliert Timea Bacsinszky (27, WTA 18) ihr Auftaktspiel gegen Zhang Shuai (27, WTA 28) 1:6, 1:6.

Die Schweizerin kann auch das zweite Duell gegen die Chinesin nicht gewinnen. Bereits an den Olympischen Spielen in Rio hat Bacsinszky in der ersten Runde gegen Zhang verloren – nach drei vergebenen Matchbällen im Tie-Break des dritten Satzes.

So knapp ist es heute nicht. Lediglich zwei Games kann Bacsinszky für sich entscheiden – nach 56 Minuten ist bereits Schluss.

Bacsinszky steht nach der deutlichen Auftaktniederlage bereits mächtig unter Druck. Nur die Siegerin der Dreiergruppe erreicht die Halbfinals der WTA Elite Trophy. Die Romande braucht am Freitag gegen die Spanierin Carla Suarez (28, WTA 11) also einen klaren Sieg, um zumindest rechnerisch noch eine Chance auf die nächste Runde zu haben. (aho)