Liveticker :  Murray, Andy - Cilic, Marin

Er ist die neue Nummer 1 der Welt. Er darf sich Wimbledon-Sieger, US-Open-Champion und Davis-Cup-Gewinner nennen. Er ist im Besitz von zwei Olympia-Gold-Medaillen. Doch trotz all diesen Erfolgen: Einige bedeutende Trophäen fehlen dem Briten Andy Murray dennoch.

Für die World Tour Finals in London hat sich der 29-Jährige seit 2009 immer qualifiziert. Wirklich brilliert hat Murray da aber nie – ein Finaleinzug bleibt ihm bis heute verwehrt.

Ändert sich das in diesem Jahr? Murray ist in Form, spielt konstant gutes Tennis, holt sich Turnier-Siege und steigt gar an die Spitze des Welttennis.

In seiner Gruppe trifft der Brite auch auf Stan Wawrinka. Doch vorerst wartet die Weltnummer sieben: Marin Cilic. Der Swiss-Indoor-Sieger und Murray-Bezwinger im Final in Cincinnati.

Kann der Kroate der Weltnummer 1 bereits beim Auftakt ein Bein stellen? Sie erfahren es live ab ca. 21 Uhr auf BLICK.