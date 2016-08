Liveticker :  Crawford, Samantha - Bencic, Belinda

Es ist ein seltener Anblick geworden: Eine jubelnde Belinda Bencic. Am 29. Juni, beim Erstrundensieg gegen Tsvetana Pironkova in Wimbledon, durfte sie letztmals nach einem Ernstkampf ihre Arme zum Himmel strecken.

Seither versuchte die Schweizerin sich bei zwei Turnieren zurück auf die Siegerstrasse zu manövrieren. Aber sowohl in Cincinnati als auch in New Haven geriet sie bereits im Auftaktspiel ins Straucheln.



Nicht nur der Sommer 2016 ist für Bencic von Enttäuschungen geprägt. Das gesamte Kalenderjahr zehrt am Selbstvertrauen des grossen Schweizer Tennistalents.

Zu schaffen machen der 19-Jährigen allen voran Verletzungen: Sei es der Rücken, die Adduktoren oder das Handgelenk; das Krankenregister ist prall gefüllt.

Die Folge ist logisch: «Die Matchpraxis fehlt schon sehr», gesteht Bencic beim Interview mit «SRF» ein. «Aber ich habe das Beste daraus gemacht. Ich denke, es geht langsam vorwärts.»

Obwohl sie beim Startschuss zu den US Open heute mit Samantha Crawford (WTA 99) auf eine vermeintlich schwächere Kontrahentin trifft, hält die Schweizerin die Messlatte tief: «Ich darf im Moment gar nichts von mir erwarten.»

Sollte ihr Körper der Anstrengung standhalten, könnte es genau diese Lockerheit sein, die Bencic endlich wieder jubeln lässt. Erstmals seit genau zwei Monaten.

